Байба Браже: страны Балтии - образцовые союзники США

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, это решение Сената подтверждает, что США и страны Балтии едины в понимании необходимости дальнейшего углубления оборонного сотрудничества. "Страны Балтии подтвердили, что являются надежными союзниками США. В 2026 году наши вложения в оборону достигнут 5% ВВП. С момента вступления в должность я побывала с семью рабочими визитами в США. Должностные лица США на встречах в различных форматах подчеркивали, что страны Балтии являются образцовыми союзниками", - отметила Браже.