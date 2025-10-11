Байба Браже: страны Балтии - образцовые союзники США
Сенат США утвердил оборонный бюджет, включающий $350 млн для Балтийской инициативы безопасности, что, по мнению главы МИД Латвии Байбы Браже, подтверждает прочность стратегического партнерства и доверие к странам Балтии как надежным союзникам.
Убедительная поддержка обеими партиями Сената США решения о продолжении финансирования военной помощи странам Балтии подтверждает прочность нашего стратегического партнерства, считает министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, это решение Сената подтверждает, что США и страны Балтии едины в понимании необходимости дальнейшего углубления оборонного сотрудничества. "Страны Балтии подтвердили, что являются надежными союзниками США. В 2026 году наши вложения в оборону достигнут 5% ВВП. С момента вступления в должность я побывала с семью рабочими визитами в США. Должностные лица США на встречах в различных форматах подчеркивали, что страны Балтии являются образцовыми союзниками", - отметила Браже.
Как сообщалось, Сенат США проголосовал за план оборонного бюджета в размере 925 млрд долларов (800 млрд евро), в том числе 350 млн долларов предусмотрены для Балтийской инициативы безопасности.