Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Суббота в Латвии ожидается без существенных осадков
В субботу количество облаков в Латвии постепенно уменьшится, однако утром и до полудня местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Будет преобладать умеренный западный и северо-западный ветер, в прибрежных районах порывы сохранятся до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +11 до +16 градусов.
В Риге облачность будет переменной, без существенных осадков. Ветер западного направления к середине дня сменится на северо-западный, западный и немного усилится, в порывах достигая 14 м/с. Воздух прогреется до +14...+15 градусов, прогнозируют синоптики.