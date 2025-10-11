Во время приема врачи в Латвии смотрят в компьютеры, а не на пациентов: как бюрократия снижает качество медицины

В идеале, считает Дуделе, врач должен сосредоточиться на разговоре с пациентом, пока умные технологии берут на себя весь административный труд. В ряде стран такие решения уже внедрены, однако латвийский портал «e-veselība» всё ещё далёк от эффективной работы. «Нам предстоит долгий путь, чтобы хотя бы обеспечить доступ каждого семейного врача к данным пациента в системе», — говорит она.