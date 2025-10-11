Во время приема врачи в Латвии смотрят в компьютеры, а не на пациентов: как бюрократия снижает качество медицины
Руководитель Методического центра семейной медицины Алина Дуделе предупреждает: из-за бюрократической нагрузки врачи все меньше общаются с пациентами. Это снижает качество лечения, а решением могут стать умные технологии, освобождающие медиков от рутины.
Административные обязанности отнимают у латвийских врачей слишком много времени, мешая уделять внимание пациентам. Об этом в эфире передачи «Dr. Apinis» на TV24 рассказала руководитель Методического центра семейной медицины Алина Дуделе. По её словам, человеческий контакт между врачом и пациентом становится все более редким, что напрямую отражается на качестве медицинской помощи.
«Проблема действительно огромная, и она не только у нас — о ней говорят по всему миру. Сегодня врач всё чаще смотрит в экран компьютера, а не на пациента», — отмечает Дуделе.
Она подчёркивает, что при таком подходе врач просто не успевает собрать полный анамнез в отведённое время, потому что значительную часть приёма занимает заполнение документов.
В идеале, считает Дуделе, врач должен сосредоточиться на разговоре с пациентом, пока умные технологии берут на себя весь административный труд. В ряде стран такие решения уже внедрены, однако латвийский портал «e-veselība» всё ещё далёк от эффективной работы. «Нам предстоит долгий путь, чтобы хотя бы обеспечить доступ каждого семейного врача к данным пациента в системе», — говорит она.
По мнению специалиста, существующие технологические решения в Латвии используются не в полную силу. Из-за этого врачи теряют самое важное в первичном здравоохранении — время для живого общения с пациентом.