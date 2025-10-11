"Танки не работают на батарейках": евродепутат о реальности военной подготовки Европы

Он подчеркнул, что обязанность Земессардзе — защищать страну в течение 12 дней до прибытия союзников. По словам политика, Земессардзе способно справиться с этой задачей, но вопрос в том, готова ли к этому Европа в целом. Колс отметил, что амбиции у Европы есть, но их необходимо реализовать до 2030 года, к которому Европа должна быть перевооружена и готова к угрозам.