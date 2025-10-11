"Танки не работают на батарейках": евродепутат о реальности военной подготовки Европы
В Европе по-прежнему ощущается недостаток необходимости срочности в подготовке к оборонным вызовам — особенно в вопросах военной мобильности и инфраструктуры, заявил депутат Европейского парламента Рихард Колс на форуме по безопасности и внешней политике «Рижская конференция».
Он подчеркнул, что обязанность Земессардзе — защищать страну в течение 12 дней до прибытия союзников. По словам политика, Земессардзе способно справиться с этой задачей, но вопрос в том, готова ли к этому Европа в целом. Колс отметил, что амбиции у Европы есть, но их необходимо реализовать до 2030 года, к которому Европа должна быть перевооружена и готова к угрозам.
Евродепутат подчеркнул, что военную инфраструктуру не следует связывать с климатическими целями.
«Танки и бронетехника не работают на батарейках — ископаемое топливо сегодня остаётся “линией жизни” вооружённых сил. Трудно понять, почему до сих пор мешают создавать топливные пункты, ссылаясь на то, что они должны быть “зелёными”. Это отражает отсутствие чувства срочности», — заявил Колс.
Он также отметил, что, несмотря на наличие планов и стратегий, их реализация идёт слишком медленно. По его словам, согласно договорённостям НАТО, 5% бюджета должно направляться на оборону, из них 3,5% — на укрепление оборонных способностей и 1,5% — на инфраструктуру. Колс выразил надежду, что это отразится в национальных бюджетах стран-членов.
Политик положительно оценил тот факт, что новая Европейская комиссия признала особые вызовы безопасности восточного фланга и пообещала дополнительное финансирование. Европарламент, по его словам, рассматривает доклад о военной мобильности, где подчёркивается её значение в контексте пятой статьи НАТО.
«Балтийские страны и Центральная Европа фактически остались за пределами “эры дивидендов мира”. Этот период закончился. До сих пор нет полноценного железнодорожного сообщения — проект Rail Baltica будет завершён только к 2030 году, а ведь именно железная дорога является главной артерией снабжения, как это доказывает война в Украине», — заявил Колс.
По данным Европейской счётной палаты, получение разрешений на перемещение войск и военной техники по Европе в среднем занимает 45 дней. «Это абсурд, если учесть, что у нас есть всего 12 дней до прибытия союзников», — подчеркнул Колс.
Форум «Рижская конференция», проходящий с четверга по субботу в Доме наук Латвийского университета, посвящён будущему НАТО, распределению ответственности между Европой и США, укреплению коллективной обороны перед лицом новых угроз, долгосрочной безопасности Украины, сдерживанию России и усилению оборонных возможностей Европы через стратегические инвестиции.