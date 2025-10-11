Доставщики еды попали в аварию во время работы в центре Риги

Женщина, управлявшая самокатом, ехала по велосипедной дорожке и попыталась пересечь проезжую часть, но столкнулась с автомобилем. Машина Opel остановилась прямо на велодорожке, пересекающей улицу Бривибас. В автомобиле находились двое молодых людей — они приехали в Латвию семь месяцев назад, нашли работу и в момент происшествия занимались доставкой еды, сообщает «Degpunktā».