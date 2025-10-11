Доставщики еды попали в аварию во время работы в центре Риги
На улице Бривибас произошла авария с участием электросамоката и автомобиля.
Женщина, управлявшая самокатом, ехала по велосипедной дорожке и попыталась пересечь проезжую часть, но столкнулась с автомобилем. Машина Opel остановилась прямо на велодорожке, пересекающей улицу Бривибас. В автомобиле находились двое молодых людей — они приехали в Латвию семь месяцев назад, нашли работу и в момент происшествия занимались доставкой еды, сообщает «Degpunktā».
По словам пассажира, столкновение произошло, когда водитель автомобиля собирался повернуть направо: «Она ехала по велодорожке. Водитель хотел повернуть направо, и тогда она врезалась в машину. — Значит, водитель её не видел? — Нет, она спешила», — рассказал пассажир.
Женщина, примерно 40 лет, получила травмы и была доставлена к медикам. По факту происшествия начат административный процесс — вероятнее всего, всё ограничится денежным штрафом, без более серьёзных последствий.