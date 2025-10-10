Пожилых жителей Скривери приглашают размяться

С 13 по 19 октября в Латвии отмечается Неделя здоровья и спорта, в рамках которой 15 октября в Скривери пройдет День движения для пожилых «Будь здоров!». Спортивный центр Айзкраукле, Общество пенсионеров Скривери и Центр дневного ухода приглашают в этот день в 11:00 собраться у Центра дневного ухода, чтобы вместе выполнить упражнения, принять участие в подвижных играх для энергии и бодрости.