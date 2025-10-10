Иллюстративное фото.
20:16
Пожилых жителей Скривери приглашают размяться
С 13 по 19 октября в Латвии проходит Неделя здоровья и спорта с мероприятиями для пожилых, включая День движения в Скривери и познавательную экспедицию по окрестностям. Эти события направлены на активное участие и поддержание здоровья через упражнения и прогулки.
С 13 по 19 октября в Латвии отмечается Неделя здоровья и спорта, в рамках которой 15 октября в Скривери пройдет День движения для пожилых «Будь здоров!». Спортивный центр Айзкраукле, Общество пенсионеров Скривери и Центр дневного ухода приглашают в этот день в 11:00 собраться у Центра дневного ухода, чтобы вместе выполнить упражнения, принять участие в подвижных играх для энергии и бодрости.
А 19 октября всех желающих приглашают отправиться в познавательную экспедицию средней интенсивности, во время которой можно будет лучше узнать окрестности Скривери и пройти по новым маршрутам для прогулок или скандинавской ходьбы. Сбор в 8:30 у культурного центра.