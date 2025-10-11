Летающие патрули начнут ловить нарушителей: полиция Латвии готовит дроны к службе на дорогах
Дроны вскоре станут неотъемлемой частью системы контроля дорожного движения в Латвии, заявил директор Колледжа государственной полиции Дмитрий Хоменко на международной конференции по безопасности, прошедшей в Риге с участием экспертов из 15 стран.
Главное внимание конференции «Решения с использованием новых технологий как ресурс для укрепления внутренней безопасности» было сосредоточено на вопросах, которые играют важнейшую роль в обеспечении безопасности в Европе и мире: использование беспилотных летательных аппаратов (дронов) и искусственного интеллекта, вопросы правового регулирования и защиты критической инфраструктуры.
Открывая конференцию, заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис отметил, что новые технологии — дроны, искусственный интеллект и другие решения — сегодня являются одним из ключевых элементов в сфере безопасности. По его словам, задача правоохранительных органов — быть на шаг впереди тех, кто пытается угрожать общественной безопасности.
С целью укрепления сотрудничества и обмена опытом между европейскими странами в области применения новых технологий для обеспечения безопасности, на конференции выступили 11 зарубежных экспертов, в том числе представители Харьковского университета внутренних дел и Национальной академии Национальной гвардии Украины, Министерства внутренних дел Австрии, а также полиции Италии, Польши, Ирландии, Испании, Литвы и Чехии и Полицейской академии Польши.
С докладами также выступили латвийские эксперты — представители Государственной полиции, Бюро омбудсмена, Рижского университета Страдиня и Академии внутренней безопасности. «Колледж государственной полиции изучает и перенимает международный опыт, чтобы в синергии с имеющимися ресурсами быстрее, качественнее и эффективнее создавать новые инструменты для работы правоохранительных органов. Дроны, или летающие роботы, становятся неотъемлемой частью повседневной работы полиции — как когда-то автомобили и мотоциклы. Я уверен, что в ближайшее время дроны станут полноценной поддержкой в контроле дорожного движения, помогая экономить человеческие ресурсы и повышать эффективность работы», — подчеркнул директор Колледжа государственной полиции Латвии Дмитрий Хоменко.