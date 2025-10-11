Летающие патрули начнут ловить нарушителей: полиция Латвии готовит дроны к службе на дорогах

С докладами также выступили латвийские эксперты — представители Государственной полиции, Бюро омбудсмена, Рижского университета Страдиня и Академии внутренней безопасности. «Колледж государственной полиции изучает и перенимает международный опыт, чтобы в синергии с имеющимися ресурсами быстрее, качественнее и эффективнее создавать новые инструменты для работы правоохранительных органов. Дроны, или летающие роботы, становятся неотъемлемой частью повседневной работы полиции — как когда-то автомобили и мотоциклы. Я уверен, что в ближайшее время дроны станут полноценной поддержкой в контроле дорожного движения, помогая экономить человеческие ресурсы и повышать эффективность работы», — подчеркнул директор Колледжа государственной полиции Латвии Дмитрий Хоменко.