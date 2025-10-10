В России вырос спрос на латвийские товары. Что ЛР продает стране-агрессору?
Как сообщает латвийское Министерство экономики, в августе наблюдался рост экспорта товаров, что в целом позволяет говорить о стабильном увеличении экспорта в течение года.
В августе 2025 года стоимость экспорта товаров в фактических ценах была на 2,5 процента выше, чем годом ранее. Импорт, напротив, сократился на 1,6 процента, а торговый дефицит в годовом выражении составил 7 процентов.
Наибольший годовой рост зафиксирован в экспорте минеральных продуктов, наземных транспортных средств, древесины и изделий из неё, а также молока и молочных продуктов. При этом снизилась стоимость экспорта зерновых и прочих химических продуктов.
В августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт в страны Европейского союза увеличился на 3,7 процента. Особенно заметно вырос экспорт в Литву (транспортные средства, молочные продукты), Эстонию (минеральные продукты), Чехию (молочные продукты, древесина) и Испанию (зерновые). Снижение отмечено в поставках в Финляндию (древесина) и Швецию (смешанные химические продукты, древесина).
Экспорт в страны СНГ сократился на 0,3 процента. Уменьшились поставки в Казахстан (электрооборудование, механизмы), но вырос экспорт в Россию (обувь, напитки). Значительную часть латвийского экспорта в Россию по-прежнему составляют различные алкогольные напитки.
Экспорт в другие страны мира в августе остался примерно на уровне прошлого года. Существенно вырос экспорт минеральных продуктов в Нигерию, умеренно — в Аргентину. Также увеличились поставки зерновых в Намибию, тогда как сократился экспорт в Украину (неуточненные товары), Норвегию (изделия из железа и стали) и Сенегал (зерновые).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия зарабатывает на экспорте в Россию в семь раз больше, чем Китай.