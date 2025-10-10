В России вырос спрос на латвийские товары. Что ЛР продает стране-агрессору?

Экспорт в другие страны мира в августе остался примерно на уровне прошлого года. Существенно вырос экспорт минеральных продуктов в Нигерию, умеренно — в Аргентину. Также увеличились поставки зерновых в Намибию, тогда как сократился экспорт в Украину (неуточненные товары), Норвегию (изделия из железа и стали) и Сенегал (зерновые).