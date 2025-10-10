"Люди не понимали, что происходит": Путин снова заговорил о последствиях распада СССР
Кремлевский лидер Владимир Путин, который, как известно, считает распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой XX века", теперь заявил, что бывшим республикам СССР "очень важно не разъехаться совсем далеко".
Бывшим республикам Союза Советских Социалистических Республик (СССР) важно поддерживать единство. Об этом во время трансляции заявил Владимир Путин. «(...) нам нужно искать все точки соприкосновения, которые являются общими и которыми мы все дорожим», — подчеркнул российский диктатор, который однажды уже говорил, что для него распад СССР стал трагедией и «распадом исторической России». По мнению Путина, тогда государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения, а также того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет».
Также, по мнению Путина, большинство людей не понимали последствий распада СССР. «Когда распускали Советский Союз и объявили о создании СНГ, я думаю, что подавляющее большинство граждан наших стран не очень понимали, что происходит. Было СССР, стало СНГ», — сказал глава РФ. По его словам, люди думали, что по сути мало что-либо поменяется. Однако, подчеркнул Путин, все поменялось кардинально.
О том, что для многих республик СССР его развал стал возможностью обретения долгожданных свободы и независимости, Путин решил не упоминать.