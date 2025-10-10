"Люди не понимали, что происходит": Путин снова заговорил о последствиях распада СССР

Бывшим республикам Союза Советских Социалистических Республик (СССР) важно поддерживать единство. Об этом во время трансляции заявил Владимир Путин. «(...) нам нужно искать все точки соприкосновения, которые являются общими и которыми мы все дорожим», — подчеркнул российский диктатор, который однажды уже говорил, что для него распад СССР стал трагедией и «распадом исторической России». По мнению Путина, тогда государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения, а также того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет».