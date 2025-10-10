Из-за утечки газа в Риге эвакуированы дети из детского сада в Пардаугаве
Из-за утечки газа в рижском детском саду Madariņa утром в пятницу была проведена срочная эвакуация детей и сотрудников.
Как пояснили в самоуправлении, неделю назад в подвале детского сада на улице Дагмарас произошел пожар в котельной - загорелась электроника отопительного котла.
Компания Gaso вчера завершила ремонт системы отопления и возобновила подачу тепла, однако сегодня в подвале была обнаружена утечка газа. Подача газа была немедленно прекращена, дети и работники эвакуированы, а угроза устранена.
По предварительным данным, утечка произошла из-за некачественно установленного газового счетчика.
Согласно имеющейся у самоуправления информации, персоналу и детям разрешено вернуться в помещения детского сада, однако почти всех детей родители уже забрали домой.
Как заявил заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс, ситуация с системой отопления в детском саду Madariņa неприемлема, поэтому он поручил департаменту городской собственности незамедлительно найти решения для обеспечения отопления в дошкольном учреждении.
Проблемы с отопительным котлом в детском саду продолжаются уже длительное время, поэтому ответственному департаменту поручено его заменить. Ответственные службы осмотрели учреждение и пришли к выводу, что его эксплуатация безопасна.
До установки нового котла здание будет находиться под тщательным контролем, пообещал вице-мэр.