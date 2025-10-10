Резекненская дума.
В Латвии
Сегодня 16:07
В Резекне планируют упразднить управление образования и уволить главу социальной службы
В Резекне планируют упразднить управление образования и уволить руководителя социальной службы Гунара Арбиданса, говорится в повестке дня заседания комитета городской думы по культуре, образованию, спорту, здравоохранению, социальным и трудовым вопросам.
Хотя заседание городской думы уже состоялось в пятницу утром, заседание комитета последует за ним, и в повестке дня будет четыре вопроса. Среди них - проект решения о роспуске Резекненского городского управления образования и увольнение главы социальной службы.
На утреннем заседании думы, принимая решения по другим вопросам, мэр Александр Барташсевич в ответ на обвинения оппозиции в непродуманности решений заявил, что управление образования работает непрозрачно, а зарплаты, выплачиваемые там, несправедливы по отношению к другим муниципальным служащим.
Ожидается, что по вопросам, касающимся управления образования и социальной службы, будет созвано внеочередное заседание городской думы.