ВИДЕО: над Ригой пролетели канадские истребители CF-18
Около 11 утра жители и гости Риги смогли увидеть зрелищный пролёт двух истребителей Королевских ВВС Канады. Манёвр стал частью учений НАТО TARASSIS и символом союзнической поддержки Латвии.
В четверг, 9 октября, демонстрируя присутствие НАТО в регионе, на военную базу «Лиелварде» прибыли два истребителя Королевских военно-воздушных сил Канады CF-18, подтверждая вклад Канады в безопасность Латвии и восточного фланга НАТО. Канадские самолёты размещены в Латвии в рамках учений Объединённых сил быстрого реагирования TARASSIS.
В пятницу, 10 октября, истребители CF-18 совершили показательный пролёт над Ригой, и около 11:00 их можно было увидеть над памятником Свободы.
«Канада — давний и надёжный союзник Латвии. Её присутствие и поддержка подтверждают нашу общую решимость укреплять обороноспособность НАТО в Балтийском регионе и защищать демократические ценности», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.
Как уже сообщалось, в сентябре и октябре в Латвии проходят международные учения TARASSIS, в которых вместе с государствами — участницами Объединённых сил быстрого реагирования (Великобританией, Данией, Эстонией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Финляндией, Швецией и Исландией) — принимают участие и вооружённые силы Канады.
Учения TARASSIS объединяют широкий спектр военных мероприятий, демонстрирующих способность союзников действовать скоординированно при возникновении угроз региональной безопасности. Это крупнейшие учения Объединённых сил быстрого реагирования с момента их создания.
У Латвии и Канады сложились тесные партнёрские отношения: Канада является ведущей страной многонациональной бригады НАТО, размещённой в Латвии. В состав бригады входят военнослужащие из Канады, Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Швеции.
Во время визита премьер-министра Канады Марка Карни в Латвию в августе этого года Канада подтвердила, что ещё как минимум на три года останется во главе многонациональной бригады НАТО в Латвии, тем самым подтвердив твёрдую приверженность обеспечению союзнического присутствия в Балтийском регионе. Кроме того, Латвия совместно с канадскими союзниками развивает военную инфраструктуру — строит новые казармы, улучшает дороги и транспортные пути, чтобы обеспечить перемещение военной техники к и от базы «Цери» в Марупском крае.
Также Канада является участником Международной коалиции дронов в поддержку Украины и активно участвует в подготовке украинских военнослужащих.