Сегодня над памятником Свободы пролетят канадские истребители CF-18

Во время визита премьер-министра Канады Марка Карни в Латвию в августе этого года Канада подтвердила, что ещё как минимум на три года останется во главе многонациональной бригады НАТО в Латвии, тем самым подтвердив твёрдую приверженность обеспечению союзнического присутствия в Балтийском регионе. Кроме того, Латвия совместно с канадскими союзниками развивает военную инфраструктуру — строит новые казармы, улучшает дороги и транспортные пути, чтобы обеспечить перемещение военной техники к и от базы «Цери» в Марупском крае.