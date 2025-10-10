ФОТО: своя табуретка, чтобы дождаться трамвая - реальность рижских остановок
фото: x/merelysimple
Пока власти рассуждают об «умных остановках» и цифровых решениях, кто-то продолжает носить с собой складной стул.
В Латвии

ФОТО: своя табуретка, чтобы дождаться трамвая - реальность рижских остановок

Отдел новостей

Otkrito.lv

Рижское самоуправление любит напоминать, что делает все возможное для удобства жителей столицы. Но рижане всё чаще замечают: обещания — это одно, а реальная жизнь на остановках — совсем другое.

Проблема, казалось бы, простая: где присесть, пока ждешь автобус или трамвай. Год назад в городе долго не могли установить новые навесы — люди стояли под дождём, снегом и ветром. Теперь навесы кое-где появились, но далеко не везде. А на некоторых остановках нет не только защиты от непогоды, но даже элементарной скамейки.

Вот и приходится людям выкручиваться. В соцсетях распространилось фото, сделанное у трамвайной остановки возле Национальной библиотеки. На снимке — пожилая женщина, которая пришла ждать транспорт… со своим складным стулом.

Автор фото пишет: «Я понимаю, что главная проблема на улицах Риги сейчас — это красные мопеды, но хотелось бы обратить внимание и на другие вещи. Например, вот эту фотографию я сделала в пятницу».

Под постом — десятки комментариев от горожан. Люди не скрывают раздражения, но и не теряют иронии:

  • «Если честно, даже скамейка там не спасла бы. Конечно, лучше, чем ничего, но между дорогой и остановкой нужно просто больше места».
  • «Если бы там сделали приподнятую платформу, можно было бы спокойно установить скамейки. Такая же узкая остановка есть и у Кенгарагского рынка».
  • «Это уже, можно сказать, с комфортом! Есть где посидеть и даже спину облокотить. А в других местах стоишь по часу, если транспорт задерживается».
  • «Можно было бы те металлические заборчики, которых в Риге полно, использовать с пользой — добавить к ним скамейки или цветочные горшки».
  • «К сожалению, это не центр, и ни один депутат там не живёт. Но вы держитесь!»
  • «А во время дождя там вообще лужи — приходится выбирать: прыгать на рельсы или идти по грязи».

Пожалуй, это самая честная иллюстрация рижских транспортных проблем — пока власти рассуждают об «умных остановках» и цифровых решениях, кто-то продолжает носить с собой складной стул, чтобы просто дождаться трамвая.

Темы

Rīgas satiksmeРигаЛатвийская национальная библиотекаРижское самоуправление

Другие сейчас читают