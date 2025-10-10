ФОТО: своя табуретка, чтобы дождаться трамвая - реальность рижских остановок

Проблема, казалось бы, простая: где присесть, пока ждешь автобус или трамвай. Год назад в городе долго не могли установить новые навесы — люди стояли под дождём, снегом и ветром. Теперь навесы кое-где появились, но далеко не везде. А на некоторых остановках нет не только защиты от непогоды, но даже элементарной скамейки.