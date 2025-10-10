ФОТО: своя табуретка, чтобы дождаться трамвая - реальность рижских остановок
Рижское самоуправление любит напоминать, что делает все возможное для удобства жителей столицы. Но рижане всё чаще замечают: обещания — это одно, а реальная жизнь на остановках — совсем другое.
Проблема, казалось бы, простая: где присесть, пока ждешь автобус или трамвай. Год назад в городе долго не могли установить новые навесы — люди стояли под дождём, снегом и ветром. Теперь навесы кое-где появились, но далеко не везде. А на некоторых остановках нет не только защиты от непогоды, но даже элементарной скамейки.
Вот и приходится людям выкручиваться. В соцсетях распространилось фото, сделанное у трамвайной остановки возле Национальной библиотеки. На снимке — пожилая женщина, которая пришла ждать транспорт… со своим складным стулом.
Es saprotu ka galvenā kaite uz Rīgas ielām uz doto brīdi ir sarkanie motosipēdi, bet gribētos aktualizēt arī citus jautājumus. Piemēram šo bildi es uztaisiju piektdien. https://t.co/lOxzaKoSJD pic.twitter.com/BMHGmUxejj— ■ (@merelysimple) October 6, 2025
Автор фото пишет: «Я понимаю, что главная проблема на улицах Риги сейчас — это красные мопеды, но хотелось бы обратить внимание и на другие вещи. Например, вот эту фотографию я сделала в пятницу».
Под постом — десятки комментариев от горожан. Люди не скрывают раздражения, но и не теряют иронии:
- «Если честно, даже скамейка там не спасла бы. Конечно, лучше, чем ничего, но между дорогой и остановкой нужно просто больше места».
- «Если бы там сделали приподнятую платформу, можно было бы спокойно установить скамейки. Такая же узкая остановка есть и у Кенгарагского рынка».
- «Это уже, можно сказать, с комфортом! Есть где посидеть и даже спину облокотить. А в других местах стоишь по часу, если транспорт задерживается».
- «Можно было бы те металлические заборчики, которых в Риге полно, использовать с пользой — добавить к ним скамейки или цветочные горшки».
- «К сожалению, это не центр, и ни один депутат там не живёт. Но вы держитесь!»
- «А во время дождя там вообще лужи — приходится выбирать: прыгать на рельсы или идти по грязи».
Пожалуй, это самая честная иллюстрация рижских транспортных проблем — пока власти рассуждают об «умных остановках» и цифровых решениях, кто-то продолжает носить с собой складной стул, чтобы просто дождаться трамвая.