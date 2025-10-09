Дождливая пятница: в Латвии - осадки и ветер до 17 м/с

В ночь на пятницу и утром Латвию пересечет обширная зона осадков с запада - пройдут дожди, местами сильные. Ветер будет дуть с юга, юго-запада, в Курземе - с запада, северо-запада, на побережье открытого моря ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов, на побережье до +12 градусов. В течение дня облачность с запада уменьшится, но на востоке Латвии ожидается облачная погода. В центральных и восточных регионах во многих местах пройдут дожди. В последний рабочий день недели в западных и центральных районах страны ожидается северо-западный ветер порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +9...+14 градусов.