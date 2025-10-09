ВИДЕО: в России неадекватный отец выбросил трехлетнюю дочь в окно четвертого этажа
В Уфе (Россия) произошло ужасающее происшествие: мужчина выбросил свою трёхлетнюю дочь из окна четвёртого этажа. Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл утром в четверг, когда мать девочки находилась в отъезде — женщина с шестилетним сыном была в Калининграде, где мальчик проходил курс терапии. В это время отец, находясь дома один с младшей дочерью, совершил чудовищный поступок. Отца девочки задержали на месте происшествия. По словам свидетелей, мужчина вёл себя неадекватно: падал на пол, махал кулаками, издавал непонятные звуки. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый злоупотреблял алкоголем и 15 лет назад состоял на психиатрическом учёте.
По данным следствия, у мужчины случилось обострение и он выбросил ребёнка из окна вместе с бытовым мусором. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, во дворе действительно обнаружили множество выброшенных вещей — посуду, технику и другие предметы обихода.
В Уфе мужчина выбросил из окна четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь, девочка находится в коме— SVTV NEWS (@svtv_news) October 9, 2025
По данным близкого к силовикам Telegram-канала Shot, виновник происшествия — 34-летний отец, стоявший на учете у психиатра. Мужчина разгромил кухню и комнаты квартиры, выбросил… pic.twitter.com/1D87xJbEYk
Трёхлетнюю девочку экстренно доставили в городскую детскую больницу № 17. Главный врач учреждения сообщила, что ребёнок поступил в отделение реанимации, минуя приёмный покой. Был немедленно собран консилиум профильных специалистов, девочке проводят экстренную операцию. Мать ребёнка срочно возвращается домой.
Местные жители находятся в шоке от произошедшего, однако многие отмечают, что тревожные сигналы были и раньше. «Да, пил. Мать подобным не занималась, но продолжала жить с супругом, несмотря на его вредные привычки», — рассказала одна из соседок.