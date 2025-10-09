ВИДЕО: в России неадекватный отец выбросил трехлетнюю дочь в окно четвертого этажа
фото: Скриншот видео
Момент, как отец из Уфы выбрасывает трехлетнюю дочь из окна 4 этажа вместе с мусором, попал на видео.
В Уфе (Россия) произошло ужасающее происшествие: мужчина выбросил свою трёхлетнюю дочь из окна четвёртого этажа. Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл утром в четверг, когда мать девочки находилась в отъезде — женщина с шестилетним сыном была в Калининграде, где мальчик проходил курс терапии. В это время отец, находясь дома один с младшей дочерью, совершил чудовищный поступок. Отца девочки задержали на месте происшествия. По словам свидетелей, мужчина вёл себя неадекватно: падал на пол, махал кулаками, издавал непонятные звуки. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый злоупотреблял алкоголем и 15 лет назад состоял на психиатрическом учёте.

По данным следствия, у мужчины случилось обострение и он выбросил ребёнка из окна вместе с бытовым мусором. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, во дворе действительно обнаружили множество выброшенных вещей — посуду, технику и другие предметы обихода.

Трёхлетнюю девочку экстренно доставили в городскую детскую больницу № 17. Главный врач учреждения  сообщила, что ребёнок поступил в отделение реанимации, минуя приёмный покой. Был немедленно собран консилиум профильных специалистов, девочке проводят экстренную операцию. Мать ребёнка срочно возвращается домой.

Местные жители находятся в шоке от произошедшего, однако многие отмечают, что тревожные сигналы были и раньше. «Да, пил. Мать подобным не занималась, но продолжала жить с супругом, несмотря на его вредные привычки», — рассказала одна из соседок.

