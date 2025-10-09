ВИДЕО: в России неадекватный отец выбросил трехлетнюю дочь в окно четвертого этажа

Инцидент произошёл утром в четверг, когда мать девочки находилась в отъезде — женщина с шестилетним сыном была в Калининграде, где мальчик проходил курс терапии. В это время отец, находясь дома один с младшей дочерью, совершил чудовищный поступок. Отца девочки задержали на месте происшествия. По словам свидетелей, мужчина вёл себя неадекватно: падал на пол, махал кулаками, издавал непонятные звуки. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый злоупотреблял алкоголем и 15 лет назад состоял на психиатрическом учёте.