150 млн евро и сотня новых рабочих мест: в Елгаве строят самый современный в своей сфере завод в мире

Инвестиции в строительство составят до 150 миллионов евро, и завод станет самым современным предприятием такого типа в мире. Он будет перерабатывать до 70 000 тонн гороха в год, производя протеин, крахмал, концентрат и пищевые волокна. Более половины капитала принадлежит латвийским фермерам, которые будут поставлять сырьё. Продукцию планируется экспортировать по всему миру.