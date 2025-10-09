150 млн евро и сотня новых рабочих мест: в Елгаве строят самый современный в своей сфере завод в мире
В Елгаве подходит к завершению строительство завода по производству горохового протеина компании SIA ASNS Ingredient. Здания уже обрели свои очертания, и с наступлением зимы основные внешние работы будут завершены, после чего начнётся монтаж оборудования внутри помещений.
По словам члена правления компании Эдгара Ружи, проект реализуется по плану. Зимой продолжатся работы по внутренней отделке, коммуникациям и установке производственных линий. Запуск предприятия запланирован на начало 2027 года.
Инвестиции в строительство составят до 150 миллионов евро, и завод станет самым современным предприятием такого типа в мире. Он будет перерабатывать до 70 000 тонн гороха в год, производя протеин, крахмал, концентрат и пищевые волокна. Более половины капитала принадлежит латвийским фермерам, которые будут поставлять сырьё. Продукцию планируется экспортировать по всему миру.
Предприятие создаст более 100 новых рабочих мест и станет важным вкладом в экономику Елгавы.
«Наша цель — трудоустройство местных жителей и развитие региона. Завод будет современным, экологичным и безопасным — без запахов, пыли и шума», — отметил Ружа.
Компания обещает благоустроить территорию вокруг завода и сохранить доступ к берегу Лиелупе и пойменным лугам для отдыхающих. «Мы стремимся свести временные неудобства к минимуму, чтобы Елгава получила современное производство, новые рабочие места и импульс для дальнейшего развития», — подчеркнул Эдгар Ружа.