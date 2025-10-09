Чужой среди своих: жителю Даугавпилса, воевавшему против Украины, не спешат давать гражданство РФ
Латвиец Нормунд Потапов, покинувший родину под предлогом "политических убеждений", добровольно вступил в ряды российских войск и воевал против Украины. Теперь в Латвии ему грозит до 10 лет тюрьмы, но и Россия не спешит давать ему свое гражданство.
Уроженец Даугавпилса Нормунд Потапов в октябре 2022 года добровольно присоединился к российским войскам, участвующим в так называемой «специальной военной операции».
Покинув Латвию в 2010 году, Потапов утверждал, что не согласен с политикой латвийских властей, направленной против русского языка. Однако впоследствии он оказался на стороне страны, ведущей агрессивную войну против Украины. Согласно собственным словам, Потапов участвовал в боевых действиях под Авдеевкой, Бахмутом и на других участках фронта, был оператором дронов и миномётчиком. В результате ранений он проходит лечение в Екатеринбурге и пытается получить российское гражданство, сообщают росСМИ.
Уже стандартная ситуация😡— Светличная Лариса (@svetlichnajalo5) January 17, 2025
Этнический русский из Латвии по фамилии Потапов не может получить гражданство РФ, сражаясь на СВО с самого начала. Командир роты, есть награды, ранения...
Добирался в Россию через Украину, был задержан СБУ, пытали...
А гражданство дают всякой швали. pic.twitter.com/0t01H82si7
Несмотря на участие в боевых действиях на строне России, Потапов остаётся гражданином Латвии — и, как указывает латвийское законодательство, может быть привлечён к уголовной ответственности за участие в иностранной вооружённой группировке. За подобные действия предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, хотя сам мужчина не планирует возвращаться в Латвию.
Сегодня он открыто выражает сожаление лишь по поводу отсутствия российского паспорта, тогда как факт его участия в вооружённой агрессии не вызывает у него сомнений или раскаяния. Потапов объяснил, что сначала ему необходимо получить вид на жительство и разрешение на временное проживание, после этого он сможет претендовать на гражданство. «Я считаю данную процедуру получения гражданства несправедливой применительно к моей ситуации», — заявил он.