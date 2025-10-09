Литовская платформа продажи и покупки подержанных товаров Vinted теперь доступна и в Латвии

Компания, основанная в 2008 году, сообщает, что у неё миллионы зарегистрированных пользователей более чем в 20 странах Европы и Северной Америки. В 2019 году Vinted стала первым стартапом Литвы, чья стоимость превысила один миллиард евро. В прошлом году Vinted получила прибыль в размере 76,7 миллиона евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2023 году, а её доход вырос на 36%, до 813,4 миллиона евро.