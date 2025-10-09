Литовская платформа продажи и покупки подержанных товаров Vinted теперь доступна и в Латвии
Онлайн-платформа Vinted расширила географию: теперь её услуги доступны в Латвии, Эстонии и Словении. Компания, ставшая первым литовским стартапом-миллиардером, продолжает рост и увеличивает прибыль на фоне европейской экспансии.
Базирующаяся в Вильнюсе онлайн-платформа торговли подержанными вещами Vinted объявила, что её услуги теперь доступны также в Латвии, Эстонии и Словении, сообщила компания на платформе LinkedIn. Как указано в заявлении Vinted, пользователи новых рынков уже могут пользоваться платформой для покупки и продажи одежды для взрослых и детей, товаров для дома, спорта, хобби и развлечений, а также электроники.
В течение последнего года компания также начала работу в Хорватии, Ирландии и Греции. Чтобы продавать или покупать товары на Vinted, пользователи должны зарегистрироваться на платформе.
Компания, основанная в 2008 году, сообщает, что у неё миллионы зарегистрированных пользователей более чем в 20 странах Европы и Северной Америки. В 2019 году Vinted стала первым стартапом Литвы, чья стоимость превысила один миллиард евро. В прошлом году Vinted получила прибыль в размере 76,7 миллиона евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2023 году, а её доход вырос на 36%, до 813,4 миллиона евро.