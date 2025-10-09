Как готовят бургеры на самом деле: McDonald's запускает дни открытых дверей в Риге и Елгаве
Особым мероприятием для СМИ и инфлюенсеров, в рамках которого гости получили возможность заглянуть в ресторанную кухню, McDonald's запустил программу Дней открытых дверей. Во время этой программы каждый желающий сможет увидеть закулисье кухни McDonald's и своими глазами посмотреть, как готовятся любимые блюда. Программа стартует 15 октября и пройдет в специально выбранных ресторанах сети в Риге и Елгаве.
В рамках Дней открытых дверей McDonald’s приглашает гостей на экскурсии в пяти ресторанах:
- бул. З. А. Мейеровица, 18;
- ул. Юглас, 95А;
- ул. Сканду, 2;
- ул. Виенибас гатве, 115А — в Риге;
- бул. Бривибас, 1 — в Елгаве.
Экскурсии будут проходить каждую среду и четверг с 14:00 до 16:00, а записаться на них можно прямо в ресторане.
Во время экскурсий посетители смогут познакомиться с невидимой частью повседневной работы McDonald’s — от тщательно организованного процесса приготовления и строгих требований к гигиене до происхождения и качества ингредиентов. Это возможность взглянуть на McDonald’s с другой стороны и по-новому оценить блюда, которые создаются на кухне ресторана.
Во время открытия журналисты и инфлюенсеры стали первыми, кто заглянул в кухню McDonald’s и увидел, как на практике реализуются стандарты качества и гигиены компании, а также как создаются самые известные блюда — бургеры и картофель фри.
Участники также узнали происхождение ингредиентов: говядина поставляется из литовской компании Biovela, картофель — из Польши, Германии и Нидерландов, а свежие овощи — из Италии и Испании.