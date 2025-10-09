"Не дадим ни одной кроны из бюджета": в Чехии отказываются продолжать финансировать поставки оружия Украине
фото: ZUMAPRESS.com
Андрей Бабиш.
В мире

"Не дадим ни одной кроны из бюджета": в Чехии отказываются продолжать финансировать поставки оружия Украине

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Лидер чешских правых популистов Андрей Бабиш, чья партия на днях выиграла парламентские выборы, заявил, что страна прекратит бюджетное финансирование поставок оружия Украине.

Победитель парламентских выборов в Чехии и вероятный будущий премьер-министр 71-летний Андрей Бабиш в среду подтвердил, что не будет продолжать финансирование поставок оружия Украине. «Мы не дадим Украине ни одной кроны из бюджета на покупку оружия, — заявил Бабиш. — У нас самих не хватает денег для Чешской Республики». Он отметил, что Киев получает многомиллиардную финансовую помощь через Европейский союз.

В то же время Бабиш подчеркнул, что чешские производители оружия могут продолжать экспорт своей продукции на Украину.

Он также призвал НАТО взять на себя чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, в рамках которой Украина получила около 3,5 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов, закупленных в третьих странах.

Темы

УкраинаКиевНАТОЕвропейский союзЧехия

Другие сейчас читают