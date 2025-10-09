Андрей Бабиш.
"Не дадим ни одной кроны из бюджета": в Чехии отказываются продолжать финансировать поставки оружия Украине
Лидер чешских правых популистов Андрей Бабиш, чья партия на днях выиграла парламентские выборы, заявил, что страна прекратит бюджетное финансирование поставок оружия Украине.
Победитель парламентских выборов в Чехии и вероятный будущий премьер-министр 71-летний Андрей Бабиш в среду подтвердил, что не будет продолжать финансирование поставок оружия Украине. «Мы не дадим Украине ни одной кроны из бюджета на покупку оружия, — заявил Бабиш. — У нас самих не хватает денег для Чешской Республики». Он отметил, что Киев получает многомиллиардную финансовую помощь через Европейский союз.
В то же время Бабиш подчеркнул, что чешские производители оружия могут продолжать экспорт своей продукции на Украину.
Он также призвал НАТО взять на себя чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, в рамках которой Украина получила около 3,5 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов, закупленных в третьих странах.