"Не дадим ни одной кроны из бюджета": в Чехии отказываются продолжать финансировать поставки оружия Украине

Победитель парламентских выборов в Чехии и вероятный будущий премьер-министр 71-летний Андрей Бабиш в среду подтвердил, что не будет продолжать финансирование поставок оружия Украине. «Мы не дадим Украине ни одной кроны из бюджета на покупку оружия, — заявил Бабиш. — У нас самих не хватает денег для Чешской Республики». Он отметил, что Киев получает многомиллиардную финансовую помощь через Европейский союз.