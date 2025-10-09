В Тукумском крае в результате ДТП, спровоцированного пьяным мотоциклистом, погиб ребенок

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 155 дорожных происшествий, в которых пострадали 19 человек, двое — погибли. За вождение в нетрезвом виде вчера наказаны четверо человек, трое из них — с очень высоким уровнем алкоголя (не менее 1,5 промилле). Всего за различные нарушения правил дорожного движения составлен 381 административный протокол, из них 156 — за превышение скорости.