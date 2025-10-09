В Тукумском крае в результате ДТП, спровоцированного пьяным мотоциклистом, погиб ребенок
В Тукумском крае пьяный мотоциклист без прав устроил аварию, в которой погиб малолетний ребенок — его пассажир. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства трагедии, потрясшей местное сообщество.
В среду в Тукумском крае в аварии, вызванной пьяным мотоциклистом, погиб ребёнок, сообщила Государственная полиция. Около 19:00 в Смарденской волости Тукумского края мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,95 промилле) и не имея водительских прав, управлял мотоциклом марки Yamaha. Он не справился с управлением и перевернулся.
В результате аварии погиб пассажир мотоцикла — малолетний ребёнок. Сам водитель получил травмы. По факту происшествия начат уголовный процесс, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Ещё один мотоциклист погиб в аварии в Айзкраукльском крае. Около 14:30 в Сецесской волости, на дороге Айзкраукле–Екабпилс, мужчина, управляя мотоциклом Suzuki, съехал с проезжей части и перевернулся. В результате ДТП погиб водитель — мужчина 1963 года рождения. И в этом случае полиция начала уголовный процесс и устанавливает обстоятельства происшествия.
Вчера около девяти утра поступил вызов в Цирмасскую волость Лудзенского края, где в кювет слетела легковая машина. На месте обнаружили двоих пострадавших, заблокированных в автомобиле. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы с помощью гидравлических инструментов извлекли их и передали медикам. После отключения аккумулятора спасательные работы завершились около 9:30.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 155 дорожных происшествий, в которых пострадали 19 человек, двое — погибли. За вождение в нетрезвом виде вчера наказаны четверо человек, трое из них — с очень высоким уровнем алкоголя (не менее 1,5 промилле). Всего за различные нарушения правил дорожного движения составлен 381 административный протокол, из них 156 — за превышение скорости.