Сегодня 09:04
Осенний контраст: где в Латвии сегодня выглянет солнце, а где будут дожди
В четверг местами в Латвии, главным образом в центральных регионах страны, ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Более солнечная погода сохранится в Латгале и на востоке Видземе, солнце временами выглянет также на западе Латвии. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, в Курземе - западный. Воздух прогреется до +9…+15 градусов.
В Риге день будет пасмурным, временами возможен небольшой дождь, более интенсивные осадки ожидаются утром. Температура воздуха в столице составит +11…+12 градусов.