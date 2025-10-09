Осенний контраст: где в Латвии сегодня выглянет солнце, а где будут дожди
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Осенний контраст: где в Латвии сегодня выглянет солнце, а где будут дожди

Отдел новостей

LETA

В четверг местами в Латвии, главным образом в центральных регионах страны, ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Более солнечная погода сохранится в Латгале и на востоке Видземе, солнце временами выглянет также на западе Латвии. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, в Курземе - западный. Воздух прогреется до +9…+15 градусов.

В Риге день будет пасмурным, временами возможен небольшой дождь, более интенсивные осадки ожидаются утром. Температура воздуха в столице составит +11…+12 градусов.

Темы

Прогноз погодыКурземеВидземеЛатгале

Другие сейчас читают