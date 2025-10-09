Привет из 90-х: в латвийских школах у детей снова отнимают деньги - родители возмущены

По словам женщины по имени Илзе, у её сына и других детей старшеклассники отобрали деньги, заработанные на школьной ярмарке. В письме, разосланном родителям, администрация школы лишь попросила «поговорить с детьми, чтобы такого больше не повторялось», что вызвало бурю возмущения среди родителей. «К младшим (2–4 классы) подходили старшие, отнимали товары и деньги, угрожали избить. Это не шалость, а откровенная кража и запугивание», — пишет Илзе.