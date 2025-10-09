Привет из 90-х: в латвийских школах у детей снова отнимают деньги - родители возмущены
В соцсетях разгорелась бурная дискуссия после того, как мать ученика рассказала, что в общеобразовательной школе в Улброке дети стали жертвами грабежа со стороны старшеклассников во время ярмарки.
По словам женщины по имени Илзе, у её сына и других детей старшеклассники отобрали деньги, заработанные на школьной ярмарке. В письме, разосланном родителям, администрация школы лишь попросила «поговорить с детьми, чтобы такого больше не повторялось», что вызвало бурю возмущения среди родителей. «К младшим (2–4 классы) подходили старшие, отнимали товары и деньги, угрожали избить. Это не шалость, а откровенная кража и запугивание», — пишет Илзе.
Многие родители в комментариях заявили, что подобное нельзя решать внутри школы — нужно обращаться в полицию. «Это насилие, и решать его должна не учительница. Нужно писать заявления директору, в полицию, в самоуправление и в опеку».
Государственная полиция также откликнулась на обсуждение, подчеркнув, что для начала расследования необходим официальный письменный запрос, поскольку сообщений в соцсетях недостаточно для возбуждения дела.
Мнения родителей в соцсетях сходятся — речь идёт не просто о школьном конфликте, а о криминальном инциденте. «Это не вина ярмарки. Завтра они отнимут телефон, игрушку или заставят снять деньги с карты. Это чистая кража и запугивание».
Многие участники дискуссии считают, что школа пытается замять происшествие. «В Улброкской средней школе любят всё “спустить на тормозах”. Нормальная школа не писала бы письма родителям, а призвала бы виновных к ответственности», — отмечает пользователь Константин.
Некоторые добавляют, что видеокамеры могли бы помочь установить виновных, но неизвестно, ведётся ли наблюдение в помещениях. Параллельно люди написали, что похожие случаи произошли и в других школах, включая Лиепаю, где у третьеклассников также украли деньги, заработанные на ярмарке.
При этом многие участники дискуссии требуют реальных последствий для подростков и их родителей. «Если подростку уже есть 14 лет — это уголовная ответственность. Если младше, отвечают родители», — напоминает один из участников. «Пора перестать мириться с вседозволенностью. Только заявление в полицию. И точка», — резюмирует другой комментатор.