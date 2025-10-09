Стало известно, что именно жители Латвии покупают в зарубежных интернет-магазинах
Согласно исследованию, компанией Gemius в странах Балтии, потребители всё активнее совершают покупки на зарубежных интернет-площадках. Чаще всего они приобретают одежду и аксессуары, билеты на транспорт, оплачивают дорожные сборы, а также используют различные системы онлайн-бронирования, например, для резервирования гостиниц или аренды автомобилей. Хотя онлайн-покупки за границей популярны во всех трёх странах Балтии, в последние годы их популярность особенно выросла в Латвии и Эстонии.
В Латвии чуть более половины респондентов, 51 процент, сообщили, что в 2025 году покупали одежду и аксессуары в зарубежных интернет-магазинах, тогда как в 2022 году таких было 47 процентов.
Также вырос интерес к покупкам, связанным с транспортом: 31 процент опрошенных в этом году приобрели авиабилеты или другие транспортные билеты на иностранных сайтах, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 26 процентов, а в 2020 году — 29 процентов. Использование систем онлайн-бронирования за тот же период увеличилось с 33 до 41 процента, превысив показатель 34 процента, зафиксированный до пандемии в 2020 году.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в Эстонии, где в 2025 году 45 процентов респондентов покупали модные товары на зарубежных сайтах, тогда как в 2022 году таких было 37 процентов. Доля тех, кто приобретает транспортные билеты и оплачивает дорожные сборы, выросла с 29 до 40 процентов. Также увеличилась популярность бронирований и аренд: в этом году 38 процентов опрошенных пользовались для этого зарубежными сайтами электронной коммерции, тогда как три года назад таких было только 29 процентов.
В Литве картина несколько иная. В 2025 году 31 процент респондентов сообщили, что покупали одежду и аксессуары на зарубежных платформах, тогда как в 2022 году этот показатель достигал 41 процента. Доля тех, кто приобретает транспортные билеты и оплачивает дорожные сборы, осталась неизменной — 17 процентов как в 2022, так и в 2025 году. Использование систем онлайн-бронирования выросло незначительно — с 18 до 19 процентов.
