Стало известно, что именно жители Латвии покупают в зарубежных интернет-магазинах

Аналогичные тенденции наблюдаются и в Эстонии, где в 2025 году 45 процентов респондентов покупали модные товары на зарубежных сайтах, тогда как в 2022 году таких было 37 процентов. Доля тех, кто приобретает транспортные билеты и оплачивает дорожные сборы, выросла с 29 до 40 процентов. Также увеличилась популярность бронирований и аренд: в этом году 38 процентов опрошенных пользовались для этого зарубежными сайтами электронной коммерции, тогда как три года назад таких было только 29 процентов.