Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:24
Небольшие дожди и туман: синоптики о погоде в Латвии на четверг
В ночь на четверг и утром в западных и центральных регионах Латвии ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Осадки будут преимущественно небольшими. Небо будет облачным, на востоке страны облаков будет меньше. Местами образуется туман. При слабом и умеренном южном ветре минимальная температура ночью составит от +1 градуса в Латгале до +11 градусов на побережье. Днем будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе - западный. Воздух прогреется до +9...+15 градусов.
В Риге в четверг будет преимущественно облачно, временами возможен небольшой дождь и дымка. Температура воздуха во второй половине дня поднимется до +12 градусов.