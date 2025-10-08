Небольшие дожди и туман: синоптики о погоде в Латвии на четверг

Осадки будут преимущественно небольшими. Небо будет облачным, на востоке страны облаков будет меньше. Местами образуется туман. При слабом и умеренном южном ветре минимальная температура ночью составит от +1 градуса в Латгале до +11 градусов на побережье. Днем будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе - западный. Воздух прогреется до +9...+15 градусов.