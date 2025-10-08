Сегодня вечером смотрим в небо - летят непредсказуемые Дракониды! Может, повезет увидеть настоящий звездопад

В центральных районах Латвии солнце сегодня зайдет в 18:39 (на востоке примерно на 10 минут раньше, на западе — чуть позже). Темнота наступит уже до половины восьмого, но наблюдение может испортить облачность. Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вечером и ночью на западе Латвии будет облачно и дождливо, в окрестностях Риги — пасмурно, а вот на востоке Видземе и в восточной части Земгале местами небо будет относительно ясным. Лучшие условия для наблюдений ожидаются на северо-востоке Видземе и в Латгалии.