Сегодня вечером смотрим в небо - летят непредсказуемые Дракониды! Может, повезет увидеть настоящий звездопад
Сегодня вечером в небе можно будет наблюдать необычное зрелище — «падающие звезды», то есть поток Дракониды, который длится с 6 по 10 октября. Максимум активности ожидается вечером 8 октября и ночью на 9 октября. Особенность Дракониды в том, что их можно видеть сразу после заката, а также возможны неожиданные метеорные залпы. Правда, есть нюанс — согласно прогнозам синоптиков, удача улыбнется лишь некоторым регионам Латвии.
В это время Земля проходит через «обломки» хвоста кометы 21P/Джакобини-Циннера. Самый плотный участок этого космического шлейфа ожидается вечером 8 октября около 22 часов, сообщает space.com. Если небо будет ясным, можно будет увидеть до 10 «падающих звезд» в час, хотя иногда случаются настоящие звездные залпы. Однако сейчас почти полнолуние, поэтому самые слабые метеоры могут быть незаметны.
Радиант потока Дракониды — точка на небесной сфере, откуда, кажется, вылетают все метеоры, — находится в созвездии Дракона. Это созвездие видно на северном полушарии круглый год, так как оно расположено рядом с хорошо известными Большой и Малой Медведицами.
Поток Дракониды очень непостоянен: обычно он слабый, но в 1933 и 1946 годах наблюдался настоящий метеорный дождь — до 6000 метеоров в час.
В центральных районах Латвии солнце сегодня зайдет в 18:39 (на востоке примерно на 10 минут раньше, на западе — чуть позже). Темнота наступит уже до половины восьмого, но наблюдение может испортить облачность. Согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вечером и ночью на западе Латвии будет облачно и дождливо, в окрестностях Риги — пасмурно, а вот на востоке Видземе и в восточной части Земгале местами небо будет относительно ясным. Лучшие условия для наблюдений ожидаются на северо-востоке Видземе и в Латгалии.