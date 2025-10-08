Затяжные дожди - это вам не ливни! Используя нелепые отговорки, страховщики отказывают в компенсации латвийским фермерам

Банк Латвии призывает страховые компании активнее разъяснять условия страховых договоров клиентам уже в момент их заключения, а не ждать стадии подачи заявления на возмещение. В этом году из-за продолжающихся дождей на хозяйстве "Айнава" в Аугшдаугавском крае погибло около 70 гектаров рапса из 270 посаженных. Несмотря на то, что урожай был застрахован, страховщик отказался выплатить компенсацию в полном объеме. Причина отказа - условия договора, в которых затяжные дожди отделены от риска ливней.