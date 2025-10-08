Осень набирает силу: синоптики уже предупреждают о мокром снеге
В Латвии наступает переменчивая и прохладная погода: в ближайшие дни ожидаются дожди, порывистый ветер и постепенное похолодание, а на следующей неделе возможны мокрый снег и ночные заморозки.
В ближайшие десять дней в Латвии временами будут идти дожди, следующая неделя будет прохладной, свидетельствуют последние прогнозы погоды. В четверг и пятницу временами ожидаются дожди, во многих районах страны выглянет солнце и максимальная температура воздуха составит +9...+15 градусов.
В субботу и воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков выпадет в воскресенье. Будет дуть порывистый северо-западный ветер - на побережье с порывами до 19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +2...+9 градусов, на побережье до +12; в субботу воздух прогреется до +9...+14 градусов, в воскресенье может быть на пару градусов прохладнее.
Ожидается, что на следующей неделе температура воздуха в основном не будет превышать +5...+10 градусов, а ночью местами может опускаться ниже нуля. Часто ожидаются осадки - преимущественно дождь, но также возможны мокрый снег и град.