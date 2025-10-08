Осень набирает силу: синоптики уже предупреждают о мокром снеге

В субботу и воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков выпадет в воскресенье. Будет дуть порывистый северо-западный ветер - на побережье с порывами до 19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +2...+9 градусов, на побережье до +12; в субботу воздух прогреется до +9...+14 градусов, в воскресенье может быть на пару градусов прохладнее.