Поддержка семей: выплаты на детей вырастут с 2026 года
С января 2026 года государственные выплаты на содержание детей увеличатся на 30 евро в месяц — решение принято без дополнительных затрат бюджета благодаря эффективной работе Гарантийного фонда и росту возвратных средств.
Правительство одобрило подготовленные Министерством юстиции изменения, согласно которым с января 2026 года размер государственных выплат на содержание детей увеличится на 30 евро в месяц. Цель решения - укрепление государственной поддержки семей и повышение благополучия детей. Для реализации изменений дополнительного финансирования из госбюджета не потребуется: благодаря успешной реформе удержаний удалось увеличить объем средств, возвращаемых в регрессном порядке, поэтому выплаты будут обеспечены за счет бюджета администрации Гарантийного фонда средств на содержание.
Согласно утвержденным поправкам, выплаты на содержание составят 155 евро в месяц за ребенка до семи лет и 180 евро в месяц за ребенка от семи до 18 лет, а также за совершеннолетних до 21 года. Родители будут получать средства в новом размере с февраля 2026 года, так как выплаты осуществляются за предыдущий месяц.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подчеркнула, что государственная поддержка детей и семей является одним из приоритетов правительства. По её словам, увеличение государственных выплат на содержание обеспечит более надёжную финансовую основу для детей, родители которых не выполняют своих обязанностей.
Гарантированные государством средства на содержание представляют собой фиксированную сумму, выплачиваемую ежемесячно в случаях, когда один из родителей не выполняет обязанность по обеспечению ребенка средствами на содержание. Получателями этих средств могут быть родитель, опекун или сам совершеннолетний ребенок в возрасте до 21 года, если он продолжает обучение.
Возможность увеличения размера выплат на содержание связана со стабильной работой Гарантийного фонда средств на содержание и положительными тенденциями в объёме средств, возвращаемых в регрессном порядке. Согласно данным, в порядке регресса возвращено 11,6 миллиона евро - на 2,8% больше, чем годом ранее.