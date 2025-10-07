Поддержка семей: выплаты на детей вырастут с 2026 года

Согласно утвержденным поправкам, выплаты на содержание составят 155 евро в месяц за ребенка до семи лет и 180 евро в месяц за ребенка от семи до 18 лет, а также за совершеннолетних до 21 года. Родители будут получать средства в новом размере с февраля 2026 года, так как выплаты осуществляются за предыдущий месяц.