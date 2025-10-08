В Алуксне ограничат число мест, где можно выгуливать собак
В Алуксненском крае планируется запретить выгул собак в ряде общественных мест.
Согласно проекту поправок к обязательным правилам «О содержании домашних животных в Алуксненском крае», в будущем с собаками будет разрешено находиться в любых общественных местах и в любое время, за исключением спортивных площадок свободного доступа, детских игровых площадок, зданий самоуправления, мест проведения митингов, шествий и пикетов, общественных купален и кладбищ.
Эти ограничения не будут распространяться на собак-поводырей, собак-ассистентов и собак-терапевтов — им разрешат находиться в общественных местах, где обычно пребывание с животными запрещено. Исключения также предусмотрены для служебных собак и животных, участвующих в специально организованных публичных мероприятиях.
Кроме того, правила предусматривают, что собака без поводка под присмотром владельца сможет находиться в лесах, на территориях городов и населённых пунктов, кроме зелёных зон в жилых микрорайонах многоквартирных домов, а также в следующих местах: Алуксненский дворцовый парк, парк Темплькална, парк усадьбы Алсвики, парк усадьбы Яунлайцене, парк Вецлайцене, остров Пилссала, холм Янькалниньш и улица Янькална 12A.
Будут также установлены случаи, когда подобный порядок может применяться во время выставок и показательных мероприятий.
Ознакомиться с проектом правил и выразить своё мнение жители могут на сайте самоуправления до 17 октября — в свободной форме или через анкеты.