Рига станет местом двух акций: в поддержку Израиля и Палестины
На этой неделе в Риге состоятся два мероприятия, посвящённые конфликту на Ближнем Востоке — митинг в поддержку Израиля и шествие солидарности с палестинцами. Оба события заявлены в установленном законом порядке, сообщили в Рижской думе.
В среду, 9 октября, с 19:00 до 21:00 на площади Свободы пройдёт собрание под названием «7 октября — день памяти и солидарности с Израилем», организованное объединением Jewnited.lv. Акция приурочена к годовщине нападения боевиков ХАМАС на Израиль в 2023 году. Тогда были убиты 1219 человек, в основном мирные жители, и 251 человек был захвачен в заложники. В мероприятии ожидается участие около 400 человек.
Уже на следующий день, в пятницу, 10 октября, в 18:00, в Риге состоится шествие в поддержку палестинцев, организованное движением «За свободную Палестину». Маршрут пройдёт от эстрады Верманского сада по улицам Барона, Аспазии, Мейеровица, Валдемара, Лачплеша, Бривибас и Элизабетес, с возвращением в Верманский сад. В шествии планируют принять участие около 200 человек.
Организаторы заявили, что цель акции — почтить память мирных жителей, погибших в Палестине, и привлечь внимание к гуманитарной ситуации в Газе. Участников призвали приносить кастрюли, сковороды и ложки, чтобы создавать шум во время шествия. При этом подчёркивается, что на мероприятии не будет места антисемитизму, расизму, исламофобии, ненависти и агрессии.
В Рижской думе отметили, что оснований для ограничений или запретов на проведение мероприятий нет.