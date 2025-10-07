Рига станет местом двух акций: в поддержку Израиля и Палестины

В среду, 9 октября, с 19:00 до 21:00 на площади Свободы пройдёт собрание под названием «7 октября — день памяти и солидарности с Израилем», организованное объединением Jewnited.lv. Акция приурочена к годовщине нападения боевиков ХАМАС на Израиль в 2023 году. Тогда были убиты 1219 человек, в основном мирные жители, и 251 человек был захвачен в заложники. В мероприятии ожидается участие около 400 человек.