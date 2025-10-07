Рыбакам на радость! В Лиелупе выпущено 35 000 мальков судака
Самоуправление Елгавского края в рамках проекта, поддержанного Государственным рыбным фондом, выпустил в реку Лиелупе 35 000 мальков судака для восстановления рыбных ресурсов и развития рыбалки и подводной охоты в регионе. Этот шаг является частью долгосрочной программы по воспроизводству рыбы и поддержке устойчивого использования водных ресурсов.
Воспользовавшись возможностью участвовать в проектах, объявленных Государственным рыбным фондом, самоуправление Елгавского края реализовал проект «Воспроизводство ресурсов судака в Лиелупе — на административной территории Елгавского края 2025». В рамках проекта из рыбоводческого хозяйства «Фермерское хозяйство Эрики Рава» было приобретено 35 000 однолетних мальков судака, которые 6 октября были выпущены в Лиелупе у моста Стальгене в волости Яунсвирлаука. Выпуск рыбы осуществлялся в сотрудничестве с Южноземгальским управлением Продовольственно-ветеринарной службы, сотрудниками муниципалитета и Южно-западным региональным управлением Государственной службы охраны окружающей среды.
Общий бюджет проекта составляет 11 011 евро, из которых финансирование Государственного рыбного фонда — 10 000 евро, а финансирование самоуправления Елгавского края — 1 011 евро.
Муниципалитет Елгавского края с 2017 года организует подводную охоту на участках реки Лиелупе, расположенных на административной территории края. В 2019 году также была введена лицензированная рыбалка на участке реки Лиелупе от моста Стальгене до границы административной территории Баускского края. Одной из целей лицензированной подводной охоты и лицензированной рыбалки, согласно обязательным правилам муниципалитета Елгавского края от 26 апреля 2023 года №7 «О лицензированной рыбалке и подводной охоте в Лиелупе на административной территории Елгавского края», является организация регулярного воспроизводства рыбных ресурсов.
При поддержке Рыбного фонда самоуправление Елгавского края успешно реализовывал проекты и в предыдущие годы: в 2019 и 2020 годах муниципалитет приобрел и выпустил в Лиелупе 51 000 мальков судака, в 2021 году — 35 000 мальков щуки, а в 2024 году — 30 000 мальков щуки.