Рыбакам на радость! В Лиелупе выпущено 35 000 мальков судака

Муниципалитет Елгавского края с 2017 года организует подводную охоту на участках реки Лиелупе, расположенных на административной территории края. В 2019 году также была введена лицензированная рыбалка на участке реки Лиелупе от моста Стальгене до границы административной территории Баускского края. Одной из целей лицензированной подводной охоты и лицензированной рыбалки, согласно обязательным правилам муниципалитета Елгавского края от 26 апреля 2023 года №7 «О лицензированной рыбалке и подводной охоте в Лиелупе на административной территории Елгавского края», является организация регулярного воспроизводства рыбных ресурсов.