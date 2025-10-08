Перенос рабочих дней в Латвии вызвал недовольство в соцсетях из-за работы по субботам
Выходные и праздничные дни в Латвии нередко становятся поводом для оживленных споров, особенно когда правительство решает перенести рабочий день на субботу.
На этот раз бурное обсуждение вспыхнуло в социальных сетях после решения перенести рабочий день с 17 ноября. В конце прошлого года Министерство благосостояния сообщило, что, поскольку в 2025 году рабочий понедельник 17 ноября выпадает на период между государственным праздником и выходным днем, решено перенести его на субботу, 8 ноября. Многие пользователи сочли это нарушением баланса между работой и отдыхом. Так, на платформе Threads пользовательница под ником @salesgirllv написала:
«Кто вообще принимает решения о переносе рабочих дней? Только что прочитала, что 17 ноября перенесли на субботу, 8 ноября. Просто злость от такого дисбаланса».
Ее публикация вызвала волну комментариев, в которых мнения разделились. Некоторые пользователи поддержали решение правительства, отмечая, что перенос на более раннюю субботу — это более удобный вариант, чем перенос на последующую: «Впервые радуюсь нормальному переносу. Обычно переносят на следующую субботу: четыре дня отдыхаешь, а потом работаешь почти без выходных и уже не помнишь, что вообще отдыхал».
Другие, напротив, выразили недовольство: «Теперь дети будут учиться шесть дней подряд, потом всего один день выходной — и снова пять дней школы. Что дают эти четыре выходных после этого, если они уже будут вымотаны? Лучше бы 17 ноября посвятили празднованию 18 ноября в школах, а потом спокойно отметили с семьёй».
Нашлись и те, кто упрекнул недовольных в неосведомлённости: «Такие решения Кабинет министров принимает заранее — уже 1 января известен весь график переносов на год. Если живёшь в своей “бочке” и не интересуешься происходящим вокруг, то всё будет сюрпризом — как для Рижской думы каждый раз наступление зимы».
Некоторые комментаторы добавили, что в частном секторе такие переносы обычно не применяются: «Полный абсурд. Мы никогда не переносим рабочие дни. Если кому-то нужно, можно просто взять отпуск».