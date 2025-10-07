Кадр с места событий.
В мире
Сегодня 13:38
ВИДЕО: возле офиса премьер-министра Франции произошел взрыв
Неподалёку от резиденции премьер-министра Франции прогремел взрыв, сообщает французская пресса.
По словам очевидцев, инцидент произошёл вблизи места, где сегодня планировалась встреча политических лидеров, посвящённая внутреннему кризису в стране. После взрыва загорелся припаркованный рядом автомобиль. Причины произошедшего пока не установлены. К месту происшествия прибыли пожарные и экстренные службы.