Молодые и обреченные на удушье: в Латвии пациенты с саркоидозом остались без лечения

Директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере сообщила, что министерству известно о проблеме. "Единственное условие, при котором государство сможет компенсировать эти лекарства пациентам с саркоидозом, - добиться от производителя снижения цены. Тогда можно будет расширить круг получателей. Национальная служба здравоохранения имеет право включить препарат в список компенсируемых без дополнительной оценки Латвийского агентства лекарств, если лечение становится дешевле. Те же самые лекарства, которые уже есть в списке, можно будет применять и для новых диагнозов", - отметила представитель Минздрава. Другой вариант - найти средства, пересмотрев расходы на другие лекарства именно для пациентов с саркоидозом.