Молодые и обреченные на удушье: в Латвии пациенты с саркоидозом остались без лечения
Пульмонологи и профессиональные ассоциации повторно обратились в Минздрав с просьбой найти возможность компенсировать препараты для пациентов с саркоидозом.
Хотя государство покрывает расходы на лекарства так называемых первой и второй линий, некоторым больным необходим более специфический препарат. Он даже включен в список компенсируемых, но для другого диагноза. Из-за этого несколько молодых пациентов с саркоидозом оказались в отчаянном положении, не в силах нормально дышать и жить, пишет Lsm.lv.
Саркоидоз - хроническое воспалительное заболевание, которое может поражать любой орган. Как рассказала и. о. руководителя Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии Клинической университетской больницы Страдиня Зайга Кравале, в Латвии болезнь чаще всего поражает легкие и лимфатические узлы, но не исключено поражение и других органов.
"Это может быть что угодно - печень, почки, сердце, глаза. Самое страшное, что течение болезни непредсказуемо и чаще всего она поражает людей трудоспособного возраста. Пик заболеваемости приходится на 20-40 лет, - говорит руководитель центра. - Нам нужен препарат Infliximab, эффективность которого уже более десяти лет подтверждена международными клиническими рекомендациями. Его применяют также ревматологи при лечении артрита. Но нам его не компенсируют".
Директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере сообщила, что министерству известно о проблеме. "Единственное условие, при котором государство сможет компенсировать эти лекарства пациентам с саркоидозом, - добиться от производителя снижения цены. Тогда можно будет расширить круг получателей. Национальная служба здравоохранения имеет право включить препарат в список компенсируемых без дополнительной оценки Латвийского агентства лекарств, если лечение становится дешевле. Те же самые лекарства, которые уже есть в списке, можно будет применять и для новых диагнозов", - отметила представитель Минздрава. Другой вариант - найти средства, пересмотрев расходы на другие лекарства именно для пациентов с саркоидозом.