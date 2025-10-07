МИД повышает госпошлину за легализацию документов
С 1 января повысится государственная пошлина за легализацию документов — такое предложение Министерства иностранных дел поддержало правительство.
Пошлина за легализацию документа в течение пяти рабочих дней увеличится с 25 до 30 евро, а за ускоренную услугу — в течение двух часов — с 40 до 50 евро.
МИД поясняет, что пересмотр размера пошлины обусловлен ростом инфляции, увеличением административных расходов и необходимостью поддерживать качество консульских услуг, включая борьбу с подделкой документов. За последние годы было выявлено несколько фальшивых документов, в том числе выданных за рубежом или от имени латвийских вузов.
Также министерство отмечает, что количество легализуемых документов снижается, поскольку всё больше стран присоединяются к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование дополнительного заверения документов. Тем не менее, МИД обязан обеспечивать доступность этой услуги, поддерживая соответствующую институциональную инфраструктуру.
По результатам проведённого министерством анализа, новый размер пошлины будет сопоставим с уровнем других стран Европейского союза, где стоимость легализации документов обычно не превышает 30 евро.