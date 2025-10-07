МИД повышает госпошлину за легализацию документов

МИД поясняет, что пересмотр размера пошлины обусловлен ростом инфляции, увеличением административных расходов и необходимостью поддерживать качество консульских услуг, включая борьбу с подделкой документов. За последние годы было выявлено несколько фальшивых документов, в том числе выданных за рубежом или от имени латвийских вузов.