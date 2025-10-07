Скоро старые не смогут, а новые не захотят: 53% молодых педагогов в Латвии планируют сменить профессию
Более половины молодых учителей в Латвии могут покинуть профессию в ближайшие пять лет — тревожный сигнал, прозвучавший в первых результатах международного исследования TALIS 2024.
Половина — 53% — молодых учителей в Латвии могут покинуть профессию в течение ближайших пяти лет, свидетельствуют первые результаты международного исследования образовательной среды TALIS 2024. Это самый высокий показатель среди стран ОЭСР. Подобная тенденция наблюдается и в других странах Балтии: в Литве о намерении покинуть профессию заявили 50% учителей младше 30 лет, в Эстонии — 49%.
В то же время исследование отмечает и несколько положительных тенденций в латвийском педагогическом сообществе. Однако значительная часть директоров школ указывает на нехватку учителей, поэтому усилия по удержанию молодых педагогов в профессии будут продолжены.
Смена поколений в учительской профессии происходит медленно, показывают данные исследования. В Латвии 62% учителей имеют более 20 лет опыта преподавания. Большинство педагогов — предпенсионного возраста или вскоре выйдут на пенсию. В то же время молодых учителей, чей стаж не превышает пяти лет, — лишь 13%. Наибольшая доля таких педагогов — в школах крупных городов (17%), наименьшая — в сельских школах (12%).
78% латвийских учителей, начавших работу в течение пяти лет до опроса, участвовали в программах формального или неформального введения в профессию (индукции) в своих школах. Это на 35 процентных пунктов больше, чем в 2018 году. 83% молодых учителей работают в школах, где предлагаются программы наставничества. Однако лишь у четверти (26%) из них фактически есть назначенный наставник. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 10 процентных пунктов.
В исследовании собраны мнения учителей и директоров о развитии профессии педагога, условиях труда, практике преподавания, использовании технологий и социально-эмоциональном обучении, а также о благополучии учителей и их планах на будущее. В исследовании приняли участие учителя и директора школ, работающие с учащимися 7–9 классов, из 54 стран мира. От Латвии участвовали 4088 учителей и 213 директоров из 215 школ. Латвия участвует в проекте TALIS с 2013 года.