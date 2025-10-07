Скоро старые не смогут, а новые не захотят: 53% молодых педагогов в Латвии планируют сменить профессию

78% латвийских учителей, начавших работу в течение пяти лет до опроса, участвовали в программах формального или неформального введения в профессию (индукции) в своих школах. Это на 35 процентных пунктов больше, чем в 2018 году. 83% молодых учителей работают в школах, где предлагаются программы наставничества. Однако лишь у четверти (26%) из них фактически есть назначенный наставник. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 10 процентных пунктов.