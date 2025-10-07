Латвийских автоводителей предупредили: время дешевых покрышек прошло
Сезон зимних шин приближается. Что нового он принесет, в передаче TV Autoziņas рассказал руководитель продаж легковых шин компании Inter Cars Latvija Гундарс Лиекне.
Перечисляя новинки от брендов Dunlop, Michelin, Hankook, Nexen, Kormoran и других, Лиекне не скрывает: самая горячая тема этого сезона — китайская продукция.
Над сегментом дешевых шин сгущаются тучи. 21 мая был принят регламент ЕС, предусматривающий так называемую антидемпинговую пошлину на импорт шин из Китая. «Ожидается, что она может составить около 40%, но обсуждения еще продолжаются», — пояснил Гундарс. Пока что импортируемые из Китая шины тщательно учитываются, однако ни конкретная ставка пошлины, ни срок ее вступления в силу пока неизвестны. Тем не менее одно можно сказать с уверенностью — цены вырастут.
Китайские производители шин реагируют на ситуацию по-разному. «Некоторые компании, у которых заводы находятся только в Китае, планируют перенести производство в другие страны», — отметил Лиекне. Примером он назвал принадлежащий концерну Linglong бренд Crosswind, продукция которого выпускается на новом заводе в Сербии. «На шины Crosswind дополнительные требования распространяться не будут», — добавил он.
Как ранее писал Otkrito.lv, в Латвии - бум дорогого потребления: население продолжает раскупать новые автомобили.