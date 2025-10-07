Латвийских автоводителей предупредили: время дешевых покрышек прошло

Над сегментом дешевых шин сгущаются тучи. 21 мая был принят регламент ЕС, предусматривающий так называемую антидемпинговую пошлину на импорт шин из Китая. «Ожидается, что она может составить около 40%, но обсуждения еще продолжаются», — пояснил Гундарс. Пока что импортируемые из Китая шины тщательно учитываются, однако ни конкретная ставка пошлины, ни срок ее вступления в силу пока неизвестны. Тем не менее одно можно сказать с уверенностью — цены вырастут.