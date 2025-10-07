"Проснулся от дыма": житель Елгавы в последний момент выбрался из задымленной квартиры через окно

В минувшие выходные в Елгаве, в двухэтажном доме на улице Рожу, произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией. Мужчина по имени Марис уснул во время просмотра фильма, и в этот момент его квартира начала наполняться густым чёрным дымом. По его словам, только по счастливой случайности он проснулся и успел спастись: «Не мог выбраться, вылез через окно. Ничего не помню. Даже не знаю, кто вызвал пожарных. Не помню, были ли пламя. Проснулся от дыма».