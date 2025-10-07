"Проснулся от дыма": житель Елгавы в последний момент выбрался из задымленной квартиры через окно
В двухэтажном доме на улице Рожу в Елгаве произошёл пожар, в результате которого мужчина едва не погиб - он чудом успел выбраться из задымленной квартиры через окно, сообщает «Degpunktā».
В минувшие выходные в Елгаве, в двухэтажном доме на улице Рожу, произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией. Мужчина по имени Марис уснул во время просмотра фильма, и в этот момент его квартира начала наполняться густым чёрным дымом. По его словам, только по счастливой случайности он проснулся и успел спастись: «Не мог выбраться, вылез через окно. Ничего не помню. Даже не знаю, кто вызвал пожарных. Не помню, были ли пламя. Проснулся от дыма».
Пожар нанёс серьёзный ущерб — расплавилась недавно купленная стиральная машина, от высокой температуры лопнула лампочка на потолке. Марис предполагает, что причиной возгорания стало короткое замыкание, возможно, за холодильником или у входной двери. Он отмечает, что проводка в доме старая и открытая, и ранее предупреждал об опасности, но, по его словам, самоуправление не отреагировало.
В настоящее время в квартире отключены электричество и водоснабжение. В ближайшие дни на место прибудут представители самоуправления, чтобы оценить ситуацию и определить дальнейшие действия.