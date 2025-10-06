Латвию ждет солнечный вторник после туманной ночи

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. День будет солнечным. Будет дуть слабый ветер, в Курземе днем ожидается южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха в конце ночи опустится до +2...+8 градусов, во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +13...+17 градусов.