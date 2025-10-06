Умер бывший министр внутренних дел Латвии Зиедонис Чеверс

В 1990-е годы Чеверс занимал должность министра внутренних дел в правительствах Ивара Годманиса и Гунтарса Крастса. В 1995 году он основал Демократическую партию «Саймниекс», с которой участвовал в выборах в 6-й Сейм. В том же году тогдашний президент Гунтис Улманис поручил ему сформировать Кабинет министров, однако Сейм выразил недоверие предложенному составу правительства. В 1994 году Чеверс был избран в Рижскую думу от партии «Саймниекс».