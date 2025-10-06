Умер бывший министр внутренних дел Латвии Зиедонис Чеверс
В понедельник, 6 октября, на 65-м году жизни скончался бывший политик и экс-министр внутренних дел Латвии Зиедонис Чеверс (1960–2025).
В 1990-е годы Чеверс занимал должность министра внутренних дел в правительствах Ивара Годманиса и Гунтарса Крастса. В 1995 году он основал Демократическую партию «Саймниекс», с которой участвовал в выборах в 6-й Сейм. В том же году тогдашний президент Гунтис Улманис поручил ему сформировать Кабинет министров, однако Сейм выразил недоверие предложенному составу правительства. В 1994 году Чеверс был избран в Рижскую думу от партии «Саймниекс».
7 декабря 1999 года он покинул партию после того, как было предложено переименовать её в "Латвийскую демократическую партию" и придать ей социал-демократическую направленность. В том же году Чеверс работал внештатным советником президента Гунтиса Улманиса по вопросам интеграции и безопасности. В 2001 году он был советником председателя Рижской думы Гундара Бояра.
После нескольких лет вне активной политики Чеверс в начале 2002 года объявил о намерении вернуться в политическую жизнь и создал новую партию — "Латвийскую партию свободы", от которой баллотировался на выборах в 8-й Сейм, однако партия не прошла в парламент. В последние годы жизни он отошёл от политики и занимался предпринимательской деятельностью за рубежом.
