МВД рассматривает введение института добровольных полицейских - имеющихся уже не хватает

Такая система может быть создана по примеру добровольных пожарных, которые берут на себя определенную часть обязанностей, и Министерство внутренних дел (МВД) на них рассчитывает. Также можно провести параллели с Земессардзе, когда добровольцы в свободное от работы время выполняют задачи по обороне страны, отметил министр. Если добровольцы пройдут высший уровень подготовки, им также будут предоставлены специальные средства, добавил глава МВД.