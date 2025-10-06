Фирмы-призраки в полуразрушенных зданиях: как в Латвии строят схемы уклонения от налогов

Данные Регистра предприятий раскрывают и других дельцов, владеющих фирмами, которые фактически не занимаются никакой деятельностью. Следы одного из таких предпринимателей ведут к полуразрушенным зданиям в Тукумсе, Юрмале и других местах. 63-летнему Марису Умбрашко в Латвии принадлежат 22 фирмы, но это лишь верхушка айсберга - за многие годы он был владельцем более сотни компаний, а через них - и других дочерних предприятий. Все они изначально были учреждены другими лицами, но после перехода в руки Умбрашко переносили юридические адреса в села в окрестностях Лудзы, Балвы, Резекне или Даугавпилса. В этом списке значатся также некогда популярная кондитерская и связанный с компанией Dinaz нефтетерминал Baltic Oil Terminal.