Смертельное ДТП в Курземе: перевернулся квадрицикл

ДТП с погибшим произошло в Курземском регионе. Около 8:40 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Пилтенской волости Вентспилсского края рядом с дорогой Вентспилс-Пилтене в поле при невыясненных обстоятельствах перевернулся квадрицикл, в результате чего водитель погиб. Полиция расследует обстоятельства происшествия.