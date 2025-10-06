3,4 млн евро - украинцам: как распределили соцпособия в Риге

В целом в 2025 году для выплаты социальных пособий предусмотрено 34,7 млн евро, из них 26,2 млн евро - для рижан, а 8,48 млн евро - для жителей Украины. В первом полугодии 2025 года социальные пособия получили 23 164 человека, в том числе 19 474 жителя столицы и 3690 граждан Украины.