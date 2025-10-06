Синоптики: погода в Латвии резко изменится уже с середины недели

В понедельник небо будет в облаках, но местами возможны прояснения. Ночью в западных и центральных районах временами ожидается дождь, в отдельных местах Курземе — ливни и грозы. Утром дождь прекратится, и день пройдет в основном без существенных осадков. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-западный ветер, который ночью на побережье усилится порывами до 15–17 м/с, а днём сменится на южный и юго-восточный. Температура ночью опустится до +6…+10°, днём воздух прогреется лишь до +11…+14°.