Синоптики: погода в Латвии резко изменится уже с середины недели
В начале недели погода в Латвии будет более сухой, однако с середины недели станет дождливее и ветренее, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Понедельник и вторник будут самыми сухими днями недели, лишь местами возможен небольшой дождь. Однако уже с середины недели к Латвии вновь приблизится циклон, который принесёт обширные зоны осадков и усиление ветра.
В понедельник небо будет в облаках, но местами возможны прояснения. Ночью в западных и центральных районах временами ожидается дождь, в отдельных местах Курземе — ливни и грозы. Утром дождь прекратится, и день пройдет в основном без существенных осадков. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-западный ветер, который ночью на побережье усилится порывами до 15–17 м/с, а днём сменится на южный и юго-восточный. Температура ночью опустится до +6…+10°, днём воздух прогреется лишь до +11…+14°.
Во вторник и среду сохранится облачная погода с отдельными прояснениями. Во вторник местами ожидается небольшой дождь. В среду утром с запада страну пересечёт широкая зона осадков: в западных и центральных районах будет дождь, а на востоке — в четверг.
В пятницу Латвию снова пересечёт новая зона осадков, дождь распространится на всю территорию, а ветер усилится.
Ночью во вторник и среду температура опустится до +3…+8°, на побережье и в некоторых районах Курземе будет теплее — до +8…+12°. В четверг и пятницу ночью под облаками температура будет в пределах +7…+12°. Днём воздух прогреется до +12…+15°.
Выходные также будут дождливыми, особенно на побережье, где возможны более сильные осадки. Ветер сменится на западный и северо-западный, местами с порывами до 15–16 м/с. Погода станет прохладнее: ночью температура опустится до +4…+9°, а днём лишь местами поднимется выше +10°.