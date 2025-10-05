Секретарь МВД: "Ситуация с безопасностью в нашем регионе будет становиться все сложнее"

В качестве примера он привёл Польшу, которая во время учений «Запад» закрыла свою границу. Такой шаг, по мнению Раева, был правильным. Он отметил, что важно оценивать конкретную ситуацию: в каком положении находится государство, что делает противник, и принимать соответствующее решение. «Это та ситуация, в которой нам было бы полезно перехватить инициативу, чтобы [Путин] реагировал на наши действия. Чтобы он понял: провокация в этом месте не удастся. А дальше пусть он думает, что делать», — подчеркнул депутат.