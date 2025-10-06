Это была не шутка: изображение Трампа может появиться на монете в один доллар

Портрет Трампа, согласно представленным эскизам, находится на лицевой, а не на оборотной стороне, что формально может обходить это ограничение. Тем не менее на обороте также присутствует фигура Трампа — хотя не в классическом портретном формате, поэтому юристы сомневаются, нарушает ли это запрет напрямую.