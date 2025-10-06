Это была не шутка: изображение Трампа может появиться на монете в один доллар
Президент США Дональд Трамп может появиться на памятной монете в 1 доллар, которую Монетный двор США планирует выпустить к 250-летию независимости страны в 2026 году, сообщает Минфин США, подтвердив подлинность первых эскизов.
«Никаких фейковых новостей», — написал в X (бывший Twitter) казначей США Брэндон Бич, комментируя опубликованные изображения. — «Эти первые эскизы, посвященные 250-летию Америки и президенту, реальны. С нетерпением жду возможности рассказать больше, как только закончится закрытие правительства США».
No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.— U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025
Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG
На эскизах изображен профиль Трампа в анфас на лицевой стороне монеты. В верхней части надпись Liberty, внизу — In God We Trust и годы - 1776 и 2026. На оборотной стороне — знаменитое фото, где Трамп поднимает кулак после покушения в Батлере (штат Пенсильвания); надпись FIGHT FIGHT FIGHT, на фоне развевающегося американского флага.
Как сообщает CNN, пока неясно, будет ли спорный дизайн действительно утвержден: по законам США запрещено помещать изображения действующих президентов или живых бывших президентов на монеты. Согласно федеральному кодексу, президент может быть изображен не ранее чем через два года после смерти.
«Ни одна монета, выпущенная по этому разделу, не может содержать изображение живого или недавно умершего президента в течение двух лет после его смерти», — говорится в законе.
В преддверии 250-летия США Конгресс принял Закон о редизайне оборотных коллекционных монет, разрешающий Министерству финансов выпускать специальные долларовые монеты в 2026 году «с дизайнами, символизирующими 250-летие Соединенных Штатов».
Однако тот же закон уточняет: «На оборотной стороне указанных монет не может быть изображений головы и плеч какого-либо человека — живого или мертвого, а также портрета живого человека».
Портрет Трампа, согласно представленным эскизам, находится на лицевой, а не на оборотной стороне, что формально может обходить это ограничение. Тем не менее на обороте также присутствует фигура Трампа — хотя не в классическом портретном формате, поэтому юристы сомневаются, нарушает ли это запрет напрямую.
Представитель Минфина подтвердил подлинность черновых изображений, но подчеркнул, что окончательный дизайн еще не утвержден: «Хотя окончательный дизайн долларовой монеты, посвященной 250-летию США, пока не выбран, этот первый проект хорошо отражает дух нашей страны и демократии даже перед лицом серьезных испытаний», — заявил пресс-секретарь Минфина в комментарии CNN.