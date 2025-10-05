Кошачий хоррор!
Реально & Невероятно
Сегодня 21:21
Что скрывают коты: странное видео стало сенсацией в Сети
В соцсети TikTok очередная сенсация: ролик длительностью всего 17 секунд собрал уже более 4,5 миллиона просмотров и 1 миллион лайков.
На видео — ничего сложного или постановочного. Камера фиксирует комнату, полную кошек. Они сидят в темноте и не делают привычных для этих животных вещей: не играют, не дерутся, не спят и даже не проявляют любопытства. Все коты неподвижно смотрят в сторону камеры, и их глаза зловеще светятся.
Именно эта простота и загадочность превратили видео в вирусное. В комментариях зрители массово обсуждают, что это больше похоже на кадр из фильма ужасов, чем на милый ролик о питомцах. «Это какой-то кошачий культ, я уверена!», «Так вот как выглядит тайное собрание наших любимцев», «Я бы на месте автора бежала без оглядки», «Коты явно что-то замышляют», «Идеальная хоррор-сцена: всего 17 секунд, а мурашки по коже».